Экономика |

Большинство латвийских пенсионеров живут ниже уровня бедности. Об этом пишет газета Latvijas avīze.

Представитель Елгавского края, председатель пенсионной комиссии Федерации пенсионеров Латвии Янис Фелсбергс вместе с коллегой из Балви посчитали, как драматично в последние годы рос график риска бедности.

"В 2010 году, когда пенсии не менялись, а зарплаты падали – пенсионеры были далеко не бедными людьми. Затем, когда зарплаты начали расти, пенсионеры стали гораздо беднее. На данный момент 48% пожилых людей находятся ниже уровня риска бедности", - говорит Фелсбергс.

По его словам, в 2015 году граница бедности составляла 290 евро, а сейчас она составляет 322 евро.

Особенно трудно приходится тем пенсионерам, которые живут одни. В 2015 году 74% одиноких пенсионеров жили ниже уровня бедности.

Председатель Юрмальского общества пенсионеров Имантс Бурвис отмечает, что хорошие пенсии получает совсем небольшое количество пожилых людей.

"Только 4,5% латвийских пенсионеров получают пенсию более 500 евро", - заявляет Бурвис.

Напомним, в субботу, в митинге пенсионеров на площади Стрелков в Риге приняло участие несколько сотен человек, которые требовали остановить рост бедности среди людей старшего поколения и обеспечить им доступность услуг здравоохранения.