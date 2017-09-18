Газета: большинство латвийских пенсионеров живут за чертой бедности (8)
Большинство латвийских пенсионеров живут ниже уровня бедности. Об этом пишет газета Latvijas avīze.
Представитель Елгавского края, председатель пенсионной комиссии Федерации пенсионеров Латвии Янис Фелсбергс вместе с коллегой из Балви посчитали, как драматично в последние годы рос график риска бедности.
"В 2010 году, когда пенсии не менялись, а зарплаты падали – пенсионеры были далеко не бедными людьми. Затем, когда зарплаты начали расти, пенсионеры стали гораздо беднее. На данный момент 48% пожилых людей находятся ниже уровня риска бедности", - говорит Фелсбергс.
По его словам, в 2015 году граница бедности составляла 290 евро, а сейчас она составляет 322 евро.
Особенно трудно приходится тем пенсионерам, которые живут одни. В 2015 году 74% одиноких пенсионеров жили ниже уровня бедности.
Председатель Юрмальского общества пенсионеров Имантс Бурвис отмечает, что хорошие пенсии получает совсем небольшое количество пожилых людей.
"Только 4,5% латвийских пенсионеров получают пенсию более 500 евро", - заявляет Бурвис.
Напомним, в субботу, в митинге пенсионеров на площади Стрелков в Риге приняло участие несколько сотен человек, которые требовали остановить рост бедности среди людей старшего поколения и обеспечить им доступность услуг здравоохранения.