Здания Сейма отреставрируют за 35 тысяч евро (6)
Экономика | 30 сентября 2017 года, 14:21
В настоящее время проходит частичная реставрация фасада зданий Сейма и восстановление кровли на одной из зданий. Проект за 35,45 тысяч евро реализует Velve-AE.
Как сообщили в пресс-службе парламента, для проведения работ нужны были леса. Реставрация фасада будет неполной - отреставрировать предстоит декоративные элементы отделки окон.
Также планируется заменить покрытие крыши на 30 кв.м. там, где она неплотная.
В здании на ул. Екаба, 11, планируется отреставрировать цоколь.
Фото из Flickr
Это сгнил сам СЕЙМ,но только не здание.Пора сам СЕЙМ ремонтировать,а на УЛ. Твайка очереди. Как быть?
4
Ответить
Сгд двери дороже имеет.
3
Ответить
Для мамы четверых детей Эвы Яунземе-Новицкой для лечения нужно 35 000 евро. А это здание пусть рушится.
2
Ответить
Показать все (6)