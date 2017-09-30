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Здания Сейма отреставрируют за 35 тысяч евро (6)

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Экономика | 30 сентября 2017 года, 14:21

В настоящее время проходит частичная реставрация фасада зданий Сейма и восстановление кровли на одной из зданий. Проект за 35,45 тысяч евро реализует Velve-AE.

Как сообщили в пресс-службе парламента, для проведения работ нужны были леса. Реставрация фасада будет неполной - отреставрировать предстоит декоративные элементы отделки окон.

Также планируется заменить покрытие крыши на 30 кв.м. там, где она неплотная.

В здании на ул. Екаба, 11, планируется отреставрировать цоколь.

Фото из Flickr

Комментарии 6
Это не правильно1 день назад
Это сгнил сам СЕЙМ,но только не здание.Пора сам СЕЙМ ремонтировать,а на УЛ. Твайка очереди. Как быть?
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Лимонадники, сцуко22 часа назад
Сгд двери дороже имеет.
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Грустно1 день назад
Для мамы четверых детей Эвы Яунземе-Новицкой для лечения нужно 35 000 евро. А это здание пусть рушится.
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