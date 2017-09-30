Экономика |

В настоящее время проходит частичная реставрация фасада зданий Сейма и восстановление кровли на одной из зданий. Проект за 35,45 тысяч евро реализует Velve-AE.

Как сообщили в пресс-службе парламента, для проведения работ нужны были леса. Реставрация фасада будет неполной - отреставрировать предстоит декоративные элементы отделки окон.

Также планируется заменить покрытие крыши на 30 кв.м. там, где она неплотная.

В здании на ул. Екаба, 11, планируется отреставрировать цоколь.

Фото из Flickr