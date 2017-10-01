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Намеренно или случайно, но Департамент сообщения Рижской думы "действует по гениальной схеме, как обойти конкурсы", сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Ключевая фигура - архитектор со своим видением, какой именно продукт заказчику нужно купить. В результате замена 50 000 квадратных метров брусчатки в Риге проходит без конкурса.

Согласно решению Департамента сообщения, старую брусчатку нужно заменить на современную, причем с шершавой поверхностью. В думе пояснили, что таким образом покрытие будет меньше скользить и визуально выглядеть лучше.

В Латвии есть десятки фирм-производителей брусчатки, однако в результате требования о "шершавости" в конкурсе могут участвовать лишь два предприятия, специализирующиеся на изготовлении такого рода покрытия. А если учесть и оговоренные в условиях конкурса размеры, то остается и вовсе одна фирма - Brikers Latvija. Она производит именно такую брусчатку, какую хочет департамент.

Передача отмечает, что продукция Brikers Latvija уже использовалась в ходе ремонтных работ улицы Барона в Риге. Также отмечается, что, возможно, именно решение департамента класть брусчатку, которую может производить лишь один завод в Латвии, стало причиной затянувшегося ремонта. Дело в том, что в августе выпускающая брусчатку линия Brikers Latvija сломалась.

Nekā personīga отмечает, что требование Департамента сообщения использовать покрытие, которое производит лишь одна фирма в стране, вступает в противоречие с Законом о закупках, который запрещает в государственных и муниципальных заказах давать преимущество одному претенденту путем выдвижения особых конкурсных требований. В Рижской думе версию TV3 о подозрительной схеме отрицают.

Источник: Rus.Delfi.lv