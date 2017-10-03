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С 2018 года микропредприятиям придется платить дополнительный налог (5)

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Экономика | 3 октября 2017 года, 12:03

Работникам микропредприятий и лицам, ведущим хозяйственную деятельность, в 2018 году в дополнение к уже существующим налогами придется платить 1% от минимальной зарплаты или 4,30 евро в месяц за страхование здоровья, пишет газета Dienas Bizness.

Во вторник правительство намеревается рассматривать поправки к закону о государственном социальном страховании. Одна из поправок сформулирована следующим образом: "Работники микропредприятий не подлежат страхованию здоровья".

Это означает, что работники микропредприятий в следующем году будут дополнительно платить государству 1% от минимальной зарплаты или 4,30 евро ежемесячно (51,60 евро в год). Законопроект подразумевает, что ставка платежа за обязательное страхование здоровья будет увеличиваться: в 2019 году она составит 3% размера минимальной зарплаты, в 2020 году - 5%.

Если допустить, что минимальная зарплата останется неизменной, то в 2019 году размер ежемесячного платежа составит 12,90 евро (154,80 евро в год), а в 2020 году - 21,50 евро (258 евро в год). Это следует из уже переданного на рассмотрение в Сейм проекта закона о финансировании здравоохранения.

Предполагается, что взносы на страхование здоровья будут платить примерно 300 000 человек, это принесет госбюджету дополнительный доход в размере 15,48 млн евро.

Фото: Freeimages.com

Комментарии 5
Прогноз на будущее44 минуты назад
Так как государство с правительством во главе взяло в долг большие денежные средства, то правительство будет теперь при помощи СГД вгонять в долги предприятия. Вот увидите. Это называется долговое рабство. Должник будет стараться сделать всех остальных своими должниками.
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ёжик26 минут назад
даже разве это новости - поборы с работающих. будет новость если правительство скажет что в течении 5 последующих лет изменений в повышении налогов не будет!!! но это несбыточная мечта населения,предпринимателей
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Катерина З.13 минуты назад
Давайте сразу платить налог на налог!
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