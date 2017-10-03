Экономика |

Госконтроль в ходе ревизии пришел к выводу, что Служба государственных доходов (СГД) в прошлом году своевременно не вернула переплаченные налоги в размере 23,6 млн евро, сообщила журналистам государственный контролер Элита Круминя.

"Чтобы обеспечить равное и честное отношение к людям, СГД должна быть последовательна в своей работе, как взимая налоги, так и возвращая переплаченные. СГД должна показывать пример, выполняя те же требования, что и каждый налогоплательщик", - сказала Круминя.

Также ревизоры отмечают, что закон не предусматривает, в течение какого времени после смерти физлица должны быть погашены налоговые переплаты, поэтому не исключено, что СГД погасила их в период, когда на переплаченные средства еще могли претендовать наследники.

В прошлом году СГД погасила налоговые переплаты 300 умерших в 2015 году в размере 44 тыс. евро, в 2016 году налоговые переплаты 392 умерших составляют 55 тыс. евро. Наследники имеют прав вернуть эти переплаты, но не могут получать от СГД информацию об их размере.

Кроме того, СГД в 2016 году десять месяцев работала, не соблюдая поправки к закону об исключении из регистра плательщиков НДС. Предупреждение об исключении из регистра посылалось в среднем на 15 дней раньше предусмотренного законом срока, раньше происходило само исключение, что не позволяло налогоплательщикам устранить его причины, подав декларацию НДС.

Как подчеркнула госконтролер, комментируя данные недоставки в работе СГД, если законы не соблюдает налоговая администрация, у налогоплательщиков также теряется мотивация их соблюдать.

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