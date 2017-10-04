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Представители Latvijas Dzelzceļš (ЛДз) и Белорусской железной дороги во вторник договорились о более тесном сотрудничестве по обеспечению выгодной и быстрой транспортировки грузов между Минском и Ригой и разработке новых предложений - запуска грузового поезда-экспресса Минск-Рига, сообщили в ЛДз.

Подписанный в рамках проходящей в Минске Белорусской недели транспорта руководителями двух предприятий меморандум предусматривает реализацию до конца 2017 года пилотного проекта грузового экспресса Минск-Рига, который по запросу клиента в течение 28 часов будет отправлен из Минска в Ригу или в обратном направлении.

Меморандум является следующим шагом в укреплении позиций ЛДз на белорусском рынке транзита и логистики. В начале этого года в Минске было открыто представительство ЛДз.

Его задача - способствовать развитию деловых отношений с белорусскими предприятиями и организациями и привлечению грузов для латвийской транзитной отрасли.