Экономика |

Память о миграции во время советской оккупации откладывает дискуссию о том, как разрешить прогнозируемый дефицит рабочей силы, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на исследование Re:Baltica о том, какой будет Латвия будущего.

Предприятие информационных технологий Accenture в этом году организовало кампанию по поиску работников в латвийских регионах, и основной упор делался на возможность соискателя работать из дома. Заявки подали около 100 человек.

Руководитель компании Максим Егоров в Латвии результатом удовлетворен, поскольку интерес к его инициативе выразили многие самоуправления.

"Регионы очень активны. Там нет такой зацикленности на политике, как в больших городах, поэтому к делу подходят прагматически. Меня радует то, что я вижу", - рассказывает Егоров.

Егорова потенциальный дефицит рабочей силы особо не беспокоит. Он надеется, что в будущем все больше людей станет изучать информационные технологии, и ему будет из кого выбирать.

Министерство экономики (МЭ) рисует в своих прогнозах другую картину.

Через четыре года, в 2022 году, Латвию при 10-тысячном избытке специалистов по гуманитарным и социальным наукам ожидает дефицит 16 тысяч специалистов с высшим образованием по математике и инженерным наукам и 30 тысяч работников с профессиональным образованием.

Потребность в таком количестве работников возникнет, если реализуется благоприятный сценарий. МЭ предполагает, что латвийская экономика в ближайшие годы будет расти на 5% в год, и при этом в ней наступят структурные изменения: низкие зарплаты и дешевое сырье перестанут быть единственным конкурентным преимуществом, бизнес переориентируется на высоко-технологические решения и начнет систематически инвестировать в инновации.

В результате в 2030 году численность населения лишь немного снизится по сравнению с нынешним годом и составит 1,92 миллиона человек.

Если же ВВП будет расти на 2-3% в год, как в последние пару лет, окажется реализованным неблагоприятный сценарий: к 2030 году в Латвии останется только 1,64 млн жителей.

Ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, демограф Зане Варпиня, используя данные Евростата, рассчитала, что к 2030 году возраст почти половины жителей Латвии превысит 50 лет. Каждый четвертый латвиец будет пенсионером. Латвия сожмется и превратится в страну стариков.

"Это нисходящая спираль, из которой, по сути, выбраться невозможно. Население сокращается, численность трудоспособного населения уменьшается, затраты на рабочую силу растут, новые рабочие места создать невозможно и поэтому экономика растет все медленнее", - комментирует возможный неблагоприятный ход развития событий эксперт МЭ Янис Салминьш.

А министр экономики Арвилс Ашераденс ("Единство") увязывает экономический рост не только с нехваткой рабочей силы, но и вообще ставит вопрос о существования Латвии.

Министр считает, что недостающих работников можно найти, переквалифицировав существующих (12,5 тысяч) и стимулируя реэмиграцию (22,8 тысяч).

По его словам, для этого необходимо внести существенные изменения в систему образования и бизнес-среду. Сейчас латвийские образовательные учреждения производят слишком много дешевой рабочей силы, спрос на которую, согласно прогнозам МЭ, в будущем снизится. По окончании средней школы продолжить обучение отказывается почти треть выпускников.

Он добавил, что взрослые в Латвии реже, чем в других странах Европейского союза, ищут возможность сменить квалификацию, чтобы соответствовать требованиям рынка труда.

"Уровень среднего образования драматически падает. Еще более трагична ситуация с нашими вузами. Экономика требует совсем не тех специалистов, которых они выпускают, но латвийская система образования за редкими исключениями не спешит что-то менять", - говорит Ашераденс.

"Но еше меньше у нас готовности к инвестициям в инновации - новые технологические решения, которые повысят нашу конкурентоспособность", - добавляет Ашераденс.

Минэкономики считает, что предпринимателей подтолкнет к изменениям именно нехватка рабочей силы, поскольку жители Латвии больше не согласны работать за низкие зарплаты. В этом году стремительно выросла средняя заработная плата. Теперь она составляет 927 EUR до вычета налогов.

В ведомстве надеются, что в следующем году она достигнет 1000 EUR до налогов, а в течение следующих пяти лет - 1500 EUR.

Источник: Press.lv

Фото: pexels.com-Free Download