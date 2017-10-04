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Государственная служба окружающей среды (ГСОС) с 31 декабря этого года расторгнет договоры с предприятием Nordic Recycling и предприятием "Латвияс Заляйс электронс" об утилизации отходов, оштрафовав их соответственно на 8,3 миллионов евро и 13,7 миллионов евро за неуплаченный налог на природные ресурсы. Об этом сообщила пресс-брифинге гендиректор ГСОС Инга Колегова.

Nordic Recycling не обеспечило обещанного объема переработки отходов - не переработало 62,5% закупленных отходов стекла, 29% отходов упаковки из древесины, 2,5% отходов бумажной упаковки. За это количество не переработанных отходов налог на природные ресурсы для предприятия начислен в размере 8,3 миллионов евро.

В свою очередь "Латвияс Заляйс электронс" оштрафовано на 12,5 миллионов евро за то, что не переработало обещанного объема бытовых отходов. Предприятие не переработало 29% общего объема упаковки, в том числе 8,5% бумажной и картонной и 64% - стеклянной упаковки.

Также предприятие на своем полигоне опасных отходов не обеспечило переработку использованных шин, батарей и аккумуляторов, за что начислен штраф в размере 1,5 миллиона евро.

На вопрос о способности предприятий выплатить эти штрафы Колегова ответила, что они начислены в соответствии с законом. Виновные предприятия должны заплатить налог в десятикратном размере.

Ранее ГСОС расторгла договор также с предприятием Riepu bloki, которое складировало в Риге тонны использованных шин. Предприятие оштрафовано на 12,9 миллионов евро.

Фото: Twitter