Экономика |

Совет по конкуренции (СК) оштрафовал предприятие по торговле стройматериалами Depo DIY (Depo) на 3,7 млн евро за участие в картеле розничных торговцев. Предприятие намерено обжаловать это решение.

СК пока не комментирует решение о штрафе, а Depo заявляет, что категорически не согласно с обвинениями.

Предприятие сообщает, что СК начал проверку в Depo после того, как провел оценку деятельности Knauf, во время которой получил материалы о том, что эта фирма пыталась добиться для своей продукции более высоких розничных цен. Depo требованиям Knauf подчиниться отказалось.

"Несмотря на старания Depo предоставить СК все необходимые пояснения и доказательства, СК продолжает обвинять предприятие в том, что с 2006 по 2014 год оно принимало участие в картеле компаний розничной торговли, устанавливая более высокие розничные цены на продукцию Knauf. Высказано также необоснованное предположение о том, что в указанный период Depo придерживалось рекомендованных Knauf цен", - говорится в сообщении Depo для прессы.

Depo утверждает, что продавало продукты Knauf в своих магазинах в соответствии со своей стратегией, то есть предлагая самые низкие цены на рынке.

СК во время расследования не углублялся в пояснения представителей Depo о ценовой политике и рыночной ситуации, что предприятие расценивает как некомпетентность и непрофессионализм, говорится в заявлении.

Фото из Twitter