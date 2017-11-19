СГД просит предпринимателей декларировать налоги вовремя (2)
Экономика | 19 ноября 2017 года, 16:33
На сайте системы электронного декларирования (EDS) Службы государственных доходов (СГД) создан инструмент, позволяющий следить за датой выполнения налоговых обязательств и подавать декларации в срок.
Приняты поправки к нормативным актам, предусматривающие, что с 1 января 2018 года СГД будет публиковать данные о налогоплательщиках, которые задерживают срок подачи деклараций более чем на 15 дней.
Используя инструмент "Напоминание", предприниматель или субъект хозяйственной деятельности может в удобной форме следить за сроками подачи деклараций.
СГД напоминает, что обязанность подачи деклараций в предусмотренные законом сроки сохраняется и в случаях, когда хозяйственная деятельность не велась и доходов не было.
Фото: facebook.com
Зная,как правящее ворьё тратит наши налоги,желание декларировать пропадает полностью.
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сгд ... а не порали проверять полностью и поголовно декларации всех чиновников госслужащих и бюджетников
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