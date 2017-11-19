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На сайте системы электронного декларирования (EDS) Службы государственных доходов (СГД) создан инструмент, позволяющий следить за датой выполнения налоговых обязательств и подавать декларации в срок.

Приняты поправки к нормативным актам, предусматривающие, что с 1 января 2018 года СГД будет публиковать данные о налогоплательщиках, которые задерживают срок подачи деклараций более чем на 15 дней.

Используя инструмент "Напоминание", предприниматель или субъект хозяйственной деятельности может в удобной форме следить за сроками подачи деклараций.

СГД напоминает, что обязанность подачи деклараций в предусмотренные законом сроки сохраняется и в случаях, когда хозяйственная деятельность не велась и доходов не было.

Фото: facebook.com