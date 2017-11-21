Экономика |

Латвийские финансовые учреждения пока не планируют отказываться от приема новой российской банкноту номиналом 200 рублей, на которой изображена территория Крыма. Банкнота была выпущена в обращение Центробанком РФ в октябре, однако в Латвии в обращение еще не поступала, пишет skaties.lv.

Латвийские политики расценивают появления такой банкноты в стране как российскую провокацию и не исключают, что было бы необходимо организовать дискуссию об ограничении их оборота.

Так, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш считает появление данной банкноты частью российской информационной кампании, цель которой – "подтвердить незаконную аннексию Крыма".

"Расцениваю это как чистую политическую провокацию - это часть российской информационной кампании, чтобы вроде как символически подтвердить незаконную аннексию Крыма. Россия очень хорошо знает, что нигде в мире Крым не признают частью России. И, Россия воспользовалась этим, принимая во внимание, что правила создания банкнот далеки от политики или не так прозрачны", - считает Калниньш.

МИД Латвии также считает, что появление данной банкноты – это символический посыл России, однако это не меняет позицию Латвии "в вопросе аннексии Крыма и конфликта на Украине". Тем временем в Банке Латвии отмечают, что на данный момент решение о том, принимать или не принимать новую банкноту это - личное решение каждого финансового учреждения. "Однако вопрос о том, нужно ли как-то отвечать на этот шаг России, необходимо выставить на обсуждение", - отметили в Банке Латвии.

"Эту сферу закон не регламентирует, поэтому в частных сделках каждый может использовать такие деньги, какие пожелает. Каждый банк и каждый пункт обмена валюты сам решает, принимает ли он эти деньги или не принимает", - отметил представитель Банка Латвии Янис Силакалнс.

В свою очередь, банки и пункты обмена валют свою деятельность с политикой связывать не хотят и не видят причины не принимать банкноты.

"Мы нейтральны в этом вопросе. Банк обслуживает клиентов, совершает сделки и мы не можем повлиять на "качество" денег", - отметила представитель Citadele Байба Абельниеце.

По наблюдениям телеканала ЛНТ, как в латвийские банки, так и пункты обмена валют новая купюра пока в обращение не поступала.

Напомним, в октябре Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На банкноте в 200 рублей изображена территория Крыма - Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, массовый ввод банкнот в обращение начнется в декабре, отмечает российский "Первый канал". Тем временем Национальный банк Украины новую купюру запретил принимать новую купюру с изображением крымских территорий.