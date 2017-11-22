Керис: следующий год станет для медицины "глотком свежего воздуха" (6)

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Экономика | 22 ноября 2017 года, 08:56

В следующем году денег в здравоохранении будет значительно больше, что позволит значительно уменьшить очереди на услуги, заявил на Латвийском радио председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

В результате увеличения бюджета здравоохранения у работников значительно вырастут зарплаты - в амбулаторном секторе на 20%-30%, а в больницах еще выше.

По словам Кериса, медицина долго "голодала", и следующий год станет "глотком свежего воздуха", но относительно более отдаленного будущего есть известные опасения, потому что политики не обещают дальнейшего прироста финансирования.

Напомним, приоритетом бюджета следующего года является здравоохранение - его финансирование впервые превысит 1 млрд евро.

Комментарии 6
олег45 минут назад
"Глоток свежего воздуха" так и останется в министерствах,медицина не изменится(если хуже не станет), ну а людям можно начинать помирать уже сейчас.
С таким правительством (лояльным) и их реформами(не нацисткими) с каждым годом хуже и хуже. Европа и США смотрят "сквозь пальцы",их поддерживают заграничные латыши.....,а тупоголовые только "рады стараться".
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Diana Brancevich1 час назад
Очередь поредеет за счёт ушедших в мир иной.
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Kukiw1 час назад
Говорят, перед смертью- не надышишся.
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