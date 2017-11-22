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В следующем году денег в здравоохранении будет значительно больше, что позволит значительно уменьшить очереди на услуги, заявил на Латвийском радио председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

В результате увеличения бюджета здравоохранения у работников значительно вырастут зарплаты - в амбулаторном секторе на 20%-30%, а в больницах еще выше.

По словам Кериса, медицина долго "голодала", и следующий год станет "глотком свежего воздуха", но относительно более отдаленного будущего есть известные опасения, потому что политики не обещают дальнейшего прироста финансирования.

Напомним, приоритетом бюджета следующего года является здравоохранение - его финансирование впервые превысит 1 млрд евро.