Керис: следующий год станет для медицины "глотком свежего воздуха" (6)
Экономика | 22 ноября 2017 года, 08:56
В следующем году денег в здравоохранении будет значительно больше, что позволит значительно уменьшить очереди на услуги, заявил на Латвийском радио председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.
В результате увеличения бюджета здравоохранения у работников значительно вырастут зарплаты - в амбулаторном секторе на 20%-30%, а в больницах еще выше.
По словам Кериса, медицина долго "голодала", и следующий год станет "глотком свежего воздуха", но относительно более отдаленного будущего есть известные опасения, потому что политики не обещают дальнейшего прироста финансирования.
Напомним, приоритетом бюджета следующего года является здравоохранение - его финансирование впервые превысит 1 млрд евро.
С таким правительством (лояльным) и их реформами(не нацисткими) с каждым годом хуже и хуже. Европа и США смотрят "сквозь пальцы",их поддерживают заграничные латыши.....,а тупоголовые только "рады стараться".