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Еврокомиссия признала латвийский проект бюджета на 2018 год полностью соответствующим Пакту о стабильности и развитии еврозоны, об этом сообщает портал Skaties.lv .

Латвия впервые стала одной из шести стран, чьи бюджеты соответствуют пакту. В число этих стран входят также Германия, Литва, Люксембург, Финляндия и Нидерланды.

Поступления бюджета Латвии в 2018 году планируются в размере 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евро. Допустимый дефицит бюджета правительства составит 1%.

Фото: flickr.com