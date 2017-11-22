Еврокомиссия одобрила проект бюджета Латвии на 2018
Экономика | 22 ноября 2017 года, 15:01
Еврокомиссия признала латвийский проект бюджета на 2018 год полностью соответствующим Пакту о стабильности и развитии еврозоны, об этом сообщает портал Skaties.lv .
Латвия впервые стала одной из шести стран, чьи бюджеты соответствуют пакту. В число этих стран входят также Германия, Литва, Люксембург, Финляндия и Нидерланды.
Поступления бюджета Латвии в 2018 году планируются в размере 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евро. Допустимый дефицит бюджета правительства составит 1%.
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