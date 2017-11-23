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Бюджет следующего года, который Сейм планирует подтвердить сегодня в последнем чтении, можно было бы назвать "витаминным бюджетом". Такое мнение в программе LTV "Утренняя Панорма" высказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК), сообщает nra.lv .

Она указала, что "витамины" в бюджете предусмотренны для народного хозяйства, то есть, запланированы многие вещи, которые помогут предпринимателям развиваться. Также приоритетом будет финансирование здравоохранения, цель - сделать медицинский уход более доступным.

"Таким образом, бюджет следующего года можно назвать "витаминным"", - сказала Рейниеце-Озола.

Также министр отметила, что существенная часть финансирования будет выделена на оборону и демографию.

Как положительный аспект Рейзниеце-Озола упомянула тот факт, что в конце года не изменятся налоги - налоговая реформа была подтверждена только в середине лета, вместе с тем условия для предпринимателей были ясны и к ним можно было подготовиться.

Министр также выразила надежду, что бюджет примут сегодня и напомнила, что Еврокомиссия признала его полностью соответствующим Пакту стабильности и развития. Такое случилось впервые после присоединения Латвии к еврозоне.

Напомним, Еврокомиссия признала латвийский проект бюджета на 2018 год полностью соответствующим Пакту о стабильности и развитии еврозоны.

Фото: flickr.com