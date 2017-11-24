Латвия станет седьмой страной НАТО, чьи расходы на оборону составят 2% от ВВП (5)
Экономика | 24 ноября 2017 года, 08:20
Утвердив бюджет, Латвия становится одной из немногих стран НАТО, чьи расходы на оборону достигнут 2% от ВВП, свидетельствует информация Министерства обороны.
В настоящий момент соответствующую рекомендацию выполняют всего шесть стран Альянса: США, Греция, Эстония, Великобритания, Румыния и Польша, которые достигли этой отметки до 2017 года.
В 2018 году оборонный бюджет Латвии достигнет 576,34 млн евро, что на 126,8 млн евро.
В прошлом году оборонный бюджет составлял 1,4% от ВВП, а в этом – 1,7%. Достигнутую отметку в 2% от ВВП Латвия обязалась сохранить и в последующие годы.
Фото: Канцелярия Сейма
и первой, пробившее дно ;
8
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7-а в НАТО как прискорбно это звучит.Значит медицина опять мимо,радуйся народ закупят ещё больше всякого военного хлама.
6
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И этих быдламеры раком...
5
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