Экономика |

Принятый Сеймом проект бюджета на следующий год еще больше ускорит рост и без того стремительно растущей экономики. Такое мнение выразил главный экономист Swedbank в Латвии Мартиньш Казакс, пишет nra.lv .

По его словам, бюджет 2018 года нацелен на рост экономики, но это не всегда то же самое, что развитие.

Это оправданно лишь в тех случаях, если расходы направлены на структурные изменения и на вложения в качественно более благоприятный и быстрый рост в будущем, пояснил экономист.

"Большая часть изменений налоговой политики ориентирована в этом направлении. К сожалению, в отношении быстрого прироста финансирования здравоохранения это не столь наглядно - хотя денег в этом секторе действительно мало, детали реформы во многих случаях все еще окутаны туманом. При простом увеличении объема денег результат не всегда лучше. К тому же, действительно ли хватит этих денег?" - сказал он.

Сославшись на слова министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы, Казакс отметил, что бюджет следующего года - действительно как витамины для экономики, но есть сферы, в которых неясно, что это за витамины, и нужны ли именно эти витамины.

"Хотя в целом бюджет со знаком плюс, не покидает ощущение, что витаминов надо было чуть меньше, а двигаться - чуть больше", - сказал он.

При этом Казакс положительно оценивает то, что бюджет был принят своевременно, "без курьезов в ночные часы и дремы на диванах Сейма".

Напомним, 23 ноября Сейм принял бюджет 2018 года, поступления которого составят 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евро, и план среднесрочного бюджета на 2018, 2019 и 2020 годы.

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