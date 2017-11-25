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Со следующего года пенсионеры с инвалидностью будут автоматически получать льготы с подоходного налога населения (ПНН), пишет портал nra.lv . Также они смогут вернуть переплаченный налог за прошлые годы.

Такие поправки в законе о ПНН приняли на этой неделе в Сейме. В ревизии госконтроля констатировано, что в 2016 году почти 9000 пенсионеров с инвалидностью, получили пенсию меньше, чем фактически полагается.

В результате ежемесячно выдержанный ПНН стал больше на 12,4 евро. Более чем 800 человек из этих пенсионеров умерли в 2016 году и не смогут использовать право подать декларации о доходов, чтобы получить переплаченный ПНН.

Новые поправки в законе предусматривают, что госучреждения сами будут информировать друг друга о безработных пенсионерах с инвалидностью. Это значит, что в следующем году налоговые скидки им присвоят автоматически и пенсию выплатят в полном объеме. Об этом агенству ЛЕТА рассказал депутат от оппозиции Андрей Клементьев (“Согласие”), который был одним из инициаторов данных изменений в законе.

Учитывая то, что у нормы закона не может быть обратной силы, чтобы присвоить переплаченный ПНН за прошлые года, пенсионерам надо будет подать заявление в СГД и им вернут деньги.

Депутаты комиссии Сейма потребовали, чтобы СГД отправили письмо каждому жителю, получающему пенсию по старости и за выслугу лет, кто не использовал льготы по инвалидности. В письме должно быть объяснение, что пенсионеру надо делать, чтобы получить переплаченный налог.

Также депутаты задали СГД сообщить депутатам Комиссии Сейма по общественным и трудовым делам, сколько человек получили это напоминающее письмо.

Ранее, заместитель директора Управления налогов СГД Илзе Янкова объясняла, что СГД до 1 января 2018 года планирует проинформировать пенсионеров с инвалидностью, у которых есть переплаченный ПНН об их полномочиях.

До весны следующего года это планируется сообщить тем людям, которым декларации о доходах придется подавать за 2014 и 2015 год. В свою очередь, до конца следующего года проинформируют тех, кому надо подавать декларации только за 2016 год. Конкретные сроки связаны с тем, что сейчас еще идет обработка деклараций за прошлый год.

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