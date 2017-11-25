Экономика |

В начале ноября текущего года общая налоговая задолженность, включая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока оплаты, составила 1,25 млрд евро, что на 3% меньше, чем в начале октября, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

Долг перед основным государственным бюджетом составляет 789,567 млн евро - на 3,2% меньше по сравнению с началом мая, долг перед бюджетами самоуправлений - 308,662 млн евро, что на 2% меньше, долги по социальному страхованию - 151,4 млн евро, что на 4,3% меньше.

Актуальные долги, по которым начислены пени, на 1 ноября составили 67,8% общей суммы долга или 846,746 млн евро.

Не подлежащими взысканию на 1 ноября признаны долги в размере 9,247 млн евро, которые возникли у ликвидируемых предприятий.

Подлежащими взысканию признаны долги в размере 837,499 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - 169,862 млн евро, реально не взыскиваемыми - 667,637 млн евро.

На 665,276 млн евро задолженности у должников нет имущества и денег, на которые может быть направлено взыскание, а у долгов в размере 2,361 млн евро истек срок взыскания.

Продление срока уплаты на 1 ноября было предоставлено по долгам в размере 58,153 млн евро.

На начало октября 2017 года общие налоговые долги в Латвии составляли 1,289 млрд еврo.