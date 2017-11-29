На расчистку дорог выйдет новая техника
Latvijas autoceļu uzturētājs (ЛАУ) приобрело десять новых колесных тракторов New Holland за 1,059 млн евро, сообщил руководитель предприятия Райтис Нешпорс.
LAU @autoceli iegādājies 10 jaunus traktorus vairākiem Latvijas reģioniem: https://t.co/s7kZFq5xiY— Satiksmes ministrija (@Sat_Min) 29 ноября 2017 г.
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Новую технику ЛАУ по итогам процедуры закупки ЛАУ доставило одно из крупнейших предприятий по торговле сельскохозяйственной техникой Agritech. Сделка осуществлена с привлечением финансирования "SEB lizings".
Новые колесные тракторы будут работать на автодорогах Лиепаи, Талсы, Риги, Алуксне, Резекне и Рижского района.
Как отметил Нешпорс, новые тракторы необходимы, чтобы продолжить запланированное обновление технического парка предприятия и улучшить содержание автодорог.
В настоящее время на обслуживании дорог используются 135 колесных тракторов, которые могут работать в течение всего года.
Десять новых тракторов заменят 14 устаревших тракторов производства 1985- 1995 гг.
ЛАУ обслуживает автодороги протяженностью более 20 000 км, из них свыше 8 000 км дорог с асфальтовым покрытием и почти 12 000 км гравийных дорог, а также более 900 мостов.
Ar 10 jaunajiem riteņtraktoriem tiks aizstāti tehniski novecojušie, kas ražoti laika posmā no 1985. gada līdz 1995. gadam. Traktoru iegāde nodrošinās efektīvāku ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu gan ziemas, gan vasaras sezonās, uzsver LAU vadītājs Raitis Nešpors. pic.twitter.com/aQPkzFvdCx— Autoceļu uzturētājs (@autoceli) 29 ноября 2017 г.