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Прибыль банковского сектора Латвии за десять месяцев этого года составила 254,981 млн евро, что на 37,6% меньше, чем за тот же период 2016 года, сообщает Комиссия рынка финансов и капитала.

В том числе в октябре банки работали с прибылью в размере 11,09 млн евро. В целом с прибылью в январе-октябре этого года работали 13 латвийских банков и три из пяти филиалов иностранных банков. Их доля в общих активах банковского сектора составляет 95,4%.

Общий размер активов банков в конце октября составлял 28,537 млрд евро, что на 3,3% или 959,059 млн евро меньше 2016 года.

Общая сумма вкладов в банках в конце октября составила 20,143 млрд евро, что на 5,7% или 1,215 млрд евро меньше 2016 года.

Кредитный портфель банков к концу октября составил 14,656 млрд евро - это на 3,1% или 473,34 млн евро меньше аналогичного периода 2016 года.

За десять месяцев 2016 года прибыль банковского сектора составила 408,748 млн евро.

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