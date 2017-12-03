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Убытки работодателей от несчастных случаев на работе составили в прошлом году 377 тыс. евро, что на 38 148 евро больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Государственной инспекции по труду (ГИТ).

245 тыс. евро составили деньги, выплаченные по больничным, 131 тыс. евро - убытки от поврежденных производственных средств, 500 евро - убытки от разрушенных построек.

По данным ГИТ, в 2016 году больше всего несчастных случаев на работе произошло из-за человеческого фактора - недостаточной внимательности, несоблюдения правил безопасности труда, работы в пьяном состоянии. В то же время люди пострадали и из-за недостатков в организации труда.

Как сообщалось, в прошлом году на работе погибли 38 человек, что на 12 больше, чем годом ранее. Пострадало в результате несчастных случаев на работе 1849 человек, в том числе тяжело пострадало 184.

Фото из Flickr