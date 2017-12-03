Здание Минэкономики отремонтируют за 149 тысяч евро (1)
Экономика | 3 декабря 2017 года, 18:12
За 149 тыс. евро планируется привести в порядок здание Министерства экономики, находящееся в плохом техническом состоянии.
В здании на ул. Бривибас, 55, будут выполнены работы по внешней отделке, гидроизоляции и теплоизоляции, монтажу металлических конструкций, реставрации крыши, прокладке коммуникаций.
В 2013 году с верхних этажей принадлежащего Valsts nekustamie īpašumi здания Минэкономики начали отделяться куски штукатурки, со временем потенциально опасные места на фасаде были покрыты сеткой.
Фото: скриншот из Google Maps
что-то маловато при означенном объеме работ, нулики видимо появятся потом и превратятся в 14 миллионов
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