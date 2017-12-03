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Жертвой показательного процесса по борьбе с отмыванием денег вместо коррупционеров стала российская политическая беженка, пострадавшая по громкому «делу Магнитского», пишет Latvijas Avīze.

Вместо миллиардов, выведенных чиновниками, конфисковано единственное жилье матери троих детей, сообщает портал.

В случае, если окружной суд оставит в силе решение Юрмальского суда о конфискации квартиры, принадлежащей жене российского политического беженца Сергею Данилочкина, вероятно, Латвии придется выплатить ему компенсацию, так как решение суда противоречиво и не подтверждено фактами. К тому же, Латвия может быть вовлечена в международный скандал за преследование персоны, получившей политическое убежище у США – союзников Латвии, пишет LA.

В рамках криминального процесса по возможному отмыванию незаконно полученных средств Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) обратилось в суд с заявлением о конфискации квартиры на улице Эрглю в Юрмале. Но ни УБЭП, ни суд не доказали факт легализации незаконно полученных средств, к тому же в России Данилочкин был осужден не за легализацию незаконно полученных средств, а за мошенничество. Однако, США считают это политическим заказом и готовы защитить Данилочкина от преследований России, объявившей его в международный розыск. Следствие по делу аудитора Данилочкина вели одиозные генералы Сугробов и Никандров, пишет LA. Первый уже получил 22 года тюрьмы по коррупционным статьям, второй находится под следствием за получение 1 миллиона долларов от вора в законе Захария Калашова («Шакро молодой»). Все инкриминированные аудитору эпизоды полностью «очистили» от ответственности чиновников налоговой службы России, изобличенных Сергеем Магнитским - Ольгу Степанову, Надежду Синикову, Елену Химину и других.

В Латвии криминальный процесс против Данилочкина возбужден на основании рапорта Службы по предотвращению легализации незаконно полученных средств Прокуратуры. Службе показалась подозрительной покупка супругой политического беженца Викторией Полуказаковой квартиры в Юрмале, по адресу Эрглю, 4. На эту покупку деньги ей одолжил муж, который сам до этого являлся владельцем квартиры.

Единственной возможной причиной сделки было желание получить вид на жительство в Латвии. Так как на Данилочкина в России дважды было совершено покушение, он с супругой искал возможность законно и безопасно проживать в другом государстве. С Латвией их связывали серьёзные намерения, так как брак Данилочкина и Полуказаковой был заключен в Латвии, отмечает портал.

Из материалов суда не следует, что деньги могли быть получены незаконным путем. Суд отмечает, что УБЭП продолжает выяснять, на какие средства в 2009-м году Данилочкиным была приобретена эта квартира, а также источник 150 тысяч евро, перечисленных 1-го октября 2013-го года.

Согласно нормам Уголовно-процессуального закона, обстоятельства предмета доказательства по отношению к незаконному источнику собственности считаются доказанными, если в ходе расследования есть основания утверждать, что источник собственности является нелегальным. Материалы суда подобных доказательств не содержат.

Уголовно-процессуальный закон также гласит, что если вовлеченная в криминальный процесс персона утверждает, что собственность не приобретена незаконным путем, то на неё возлагается обязанность предоставить доказательства законность получения собственности. Полуказакова уверена, что получила заём от мужа абсолютно законным путем, указывает LA.

Опрошенные эксперты в области криминального права полагают, что из-за слабых доказательств Европейский суд по правам человека признает решение суда Латвии о конфискации не соответствующим нормам и обяжет Латвию выплатить компенсацию жене российского политического беженца. Эксперты также считают, что УБЭП могло бы подать иск против самого Данилочкина, если смогло бы доказать незаконность источника полученных денежных средств, но подобных доказательств нет.

Можно было бы предположить в этом деле грозную тень Кремля, однако Россия, не просила Латвию арестовать либо конфисковать собственность Данилочкина, и Латвия делает это по собственной инициативе, рискуя громким международным судебным разбирательством.

Примечательно, что часть похищенных средств российского бюджета, а это десятки миллионов долларов, выявленных Магнитским, была выведена через 6 латвийских банков. Об этом много писала латвийская пресса. Однако, предметом реального разбирательства стали не они, а единственная квартира семьи политических беженцев. Приходится констатировать, что в этом деле Латвия идет по пути путинской системы. В тени остаются крупные игроки международной прачечной, а внимание общества отвлекается на случайных стрелочников, заключает LA.