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В Латвии есть своеобразная тенденция – население охотно приобретает, например, LED продукцию производителей из Литвы или Польши, проходя мимо LED производителей из Латвии. В то же время литовцы и поляки закупают LED продукцию латвийских производителей в Euroled.lv, признавая, что освещение несравнимо качественнее, долговечнее, с очень маленьким потреблением электроэнергии и замечательной гарантией. Об этом рассказал владелец предприятия Euroled.lv Евгений Шаповал.

"Притом цены Euroled.lv предлагают бренд VISIONAL даже дешевле похожих изделий из Литвы и Польши. Хотелось бы чтобы латвийские потребители посмотрели шире, ведь приобретая продукцию производителей Латвии, в том числе LED, вы поддерживаете экономику Латвии", – рассказывает он.

Предприятие Euroled.lv действует уже 11 лет, и является зарегистрированным в Латвии брендом. Часто участвуя в выставках, светильники бренда VISIONAL представляются как латвийский товар. Изделия очень качественны и представлены в самом широком выборе - лампы, прожектора, причем как для частных, так и для коммерческих потребностей. Предприятие Euroled.lv быстро развивается. В этом году в Риге открыли специализированный магазин LED освещения, общая площадь которого - более 1200 квадратных метров.

Почему был необходим столь просторный магазин? Хотелось бы показать всю LED продукцию, которую покупатель может выбрать для дома и сада – освещение для стен, окон, модели, освещение потолка. В магазине доступны очень красивые люстры модного LED дизайна, в общей сложности около 150 всевозможных моделей. При этом в магазине Euroled.в lv цены примерно на 30-40 процентов ниже, чем в других магазинах Латвии. Так же в магазине Euroled.lv могут попробовать, как LED действуют – включить, выключить, выбрать более приятный оттенок света, дизайн и даже можно взять LED светильники на определенное время домой для бесплатного тестирования.

В магазине есть также большой выбор многообразных решений освещения для просторных помещений и объектов - магазинов, складов, помещений промышленности, для государственных учреждений , школ, детских садов, освещение улиц прожекторами, его размер есть начиная от 4 метров. Так же в магазине Euroled.lv доступно LED освещение для парков. И если в некоторых магазинах светильники такого вида стоят около 1000 - 2000евро, то в Euroled.в lv только 250 евро.

Euroled.lv дает своим светильникам государственную гарантию 2 года, но многие товары имеют гарантию 3 -10 лет, в зависимости от технической спецификации. Предприятие Euroled.lv производит свою продукцию в Китае... Нет секрета, что 95 % предлагаемой в мире LED продукции производится в Китае. Самые известные в мире LED бренды Philips, Osram, продукция General Electric производится в Китае, сохраняя при этом высокое качество. Это доказывает, что в Китае могут производить очень качественную LED продукцию.

Предприятие Euroled.lv выбрало собственную дорогу.

"Мы в Латвии вырабатываем техническую спецификацию светильников LED - CRI, яркость, дизайн и т.д.., потом тестируем в латвийской лаборатории. После анализа в лаборатории улучшаем всевозможные показатели, и, если необходимо, меняем компоненты. Когда спецификация светильника LED доведена до совершенства, заказываем производство в Китае. В свою очередь в Китае осуществляем очень строгий контроль качества", - отмечает глава компании.

Полностью вся Euroled.lv продукция сертифицирована в Европе, у этого есть маркировка CE и многие другие сертификаты, в том числе сертификат TUV. Это означает, что Euroled.lv продукция не только соответствует всем высоким Европейским требованиям, но и намного качественнее.

"Большинство больших LED предприятий Китая принадлежит очень состоятельным людям. Рынок Латвии в их восприятии очень мал, поэтому мы рады, что наши партнеры через наше предприятие Euroled.lv , идут на сотрудничество, и даже готовы к инвестициям. Мы сотрудничаем только с проверенными предприятиями, которые производят также LED продукцию для Франции,Германии, Австрии, Испании, и, как известно, этигосударства требуют самое высокое качество", - рассказывает Шаповал.

Euroled. lv использует для своей продукции те же комплектующие детали, используют известные в мире бренды Philips, Osram, CREE u.c. Это значит, что, приобретая светильники бренда VISIONАL, люди покупают такие самые продукты LED, что продают известные в мире бренды. Единственное отличие в том, что Euroled.lv светильники в порядочно дешевле, потому что у них нет огромной брендовой наценки.

В Латвии Euroled.lv продукцию могут приобрести за цены оптовой торговли, поэтому многие предприятия –оптовые покупатели, также и очень много наших конкурентов, которые раньше приобретали LED освещение в Европе, теперь закупаются в Euroled.lv

"Мы можем это позволить себе такие низкие цены, потому что производим очень много продукции. Притом Euroled.lv продукция на рынке предложена напрямую от производителя – без посредников", - говорит глава компании.

"У нас вы определенно купите то, что необходимо, с хорошей гарантией и за очень выгодную цену. На складе предприятия есть все возможные изделия LED, в очень большом количестве. При этом потенциальных клиентов всегда предлагаем спрашивать еще более выгодные цены, ведь с нами можно договориться", - рассказывает Шаповал.

До сих пор Euroled.lv реализовал заказы, разрабатывал проект освещения, доставляли светильники и осуществляли для очень для многих коммерческих и для государственных объектов. Например в восстановленном дворце культуры VEF также использованные Euroled.lv светильники. Для дворца были необходимы LED светильники нестандартного размера, и Euroled.lv был единственным предприятием, которое было готово их производить по индивидуальному заказу.

Особенно в последние годы развитие LED технологий было очень быстрым. Технические параметры очень высоки – яркость освещения, долговечность, энергосбережение.

Поэтому как в мире, так и в Латвии популярность LED быстро растет. Люди как в частном секторе, так и предприятия, государственные учреждения оценивают то, что с LED могут значительно уменьшить потребление электроэнергии и сэкономить выплаты, поэтому все более часто неэкономические лампы накаливания заменяют LED продукцией.

"Мы планируем участвовать в международных выставках, где осветительный бренд VISIONAL презентуем как латвийский продукт. Цель, следующая предприятием – развивать экспорт на Австрию, Германию, Францию, Италию, Испанию. Конечно, мы очень заинтересованны предложить изделия Euroled.lv в государствах Скандинавии и в Швеции. Эти государства требуют самое высокое качество. Мы проанализировали рынок этих государств, и уверенны, что можем обеспечить необходимое качество и быть конкурентноспособными", - отмечают на предприятии.

Продукцию Euroled.lv можно приобрести в новом большом магазине на Катлакална, 13 (въезд с улицы Лубанас), а также в магазинах по адресу А. Чакаб 129 и Калнциема, 148 или в интернете, на сайте www.euroled.lv.