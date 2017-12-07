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Президент общества "Балтийская асоциация транспорта и логистики" (БАТЛ) Инга Антане допускает возможность обратиться в Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) с просьбой на время задержать осуществление проекта по электрификации железной дороги до тех пор пока правительство не обеспечит его полную прозрачность. В противном случае его осуществление сравнительно дорогое.

Чтобы содержать такую инфраструктуру как LDz нужно перевозить 60 млн тонн груза ежегодно. По подсчетам БАТЛ уже сейчас не хватает трети для исполнения этого плана и в ближайшие годы недостаток будет рости, если брать во внимание решение России не направлять свой груз через Латвийские порты.

Эксперты уже многократно предупреждали, что ситуация в этой отрасли критическая и находится на грани кризиса. Уже сейчас осуществление такого проекта "пахнет" расточительностью, накладывая финансовую нагрузку на грузоперевозчиков. К сожалению, правительство продолжает игнорировать любые намеки о кризисе в этой сфере деятельности и за любую цену продвигает проект электрификации железных дорог.

Сообщается, что большую часть финансирования (347 млн евро) составят средства Евросоюза, а 100 млн вложит само LDz, заняв их в банке.

"Мне непонятно, почему с такой целеустремленностью продвигается этот проект, зная, что ситуация в сфере транзита ухудшится и возможно, что по этим рельсам будет нечего перевозить?! Также ответственное за него министерство до сих пор не смогло обеспечить прозрачность проекта - важный вопрос, кто за него будет платить? Будут ли это перевозчики, для которых цена использования железнодорожной инфраструктуры возрастет? Уже сейчас она самая высокая в Европе и снижает конкурентоспособность Латвии в привлечении новых грузов в регионе! Также есть цепочка других вопросов, которые создают неясность", - призналась Антане.

Глава БАТЛ призывает ответственное министерство и правительство с таким же большим энтузиазмом принимать решение об увеличении конкурентоспособности Латвии в области железнодорожных перевозок и разработать стратегическое видение развития транзита.

Асоциации также непонятен аргумент Министерства сообщения о необходимости осуществить проект по электрификации, чтобы обеспечить положительное влияние на меняющийся климат. Однако транспорт в Латвии составляет 28% эмиссий, а согласно данным VARAM 92% из этих эмиссий составляет дорожный транспорт и только 7% железная дорога.

Если правительство в срочном порядке не примет важные решения и не начнет действовать, возможно в ближайшем времени ему придется пересмотреть прогнозы о бюджетных доходах и подумать о новых программах социального пособия для работающих в отрасли транзита.