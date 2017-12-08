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Несмотря на то, что в ЕС цены на сливочное масло начали снижаться еще в сентябре, в Латвии в октябре 2017 года оно стоило на 87% дороже, чем год назад, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

В ЕС в середине ноября сливочное масло стоило в среднем 5,3 евро за килограмм - на 28% дороже, чем год назад.

В Латвии же в октябре масло стоило в среднем 5,89 евро за килограмм - на 87% дороже, чем год назад.

Закупки молока в Латвии за 10 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года выросли на 1%.

фото: pixabay.com