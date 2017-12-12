Экономика |

По последним данным, риски легализации преступно нажитых средств значительно снизились, чему в большой мере способствовали подготовка Латвии к членству в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и выполнение рекомендаций международных организаций.

Таков вывод исследования, выполненного Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП), о неучтенной экономике, коррупции в общественном секторе и легализации преступно нажитых средств в Латвии.

При этом коррупция и оборот контрабандных товаров - все еще актуальные и требующие срочного решения проблемы, отметил профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука.

Предотвращение легализации преступно нажитых средств - по-прежнему важный вопрос для Латвии и большой вызов фактически для всех стран мира, подчеркнул он.

"И хотя ситуация в совсем недавнем прошлом была намного хуже, новейший базельский индекс "AML 2017" показывает, что Латвия добилась значительных успехов в уменьшении уровня легализации преступно нажитых средств", - сказал Саука.

Проведенное ЛТПП совместно с Рижской высшей школой экономики исследование и другие исследования свидетельствуют, что теневая экономика в Латвии уменьшается в среднем на 1% в год и сейчас составляет 20-23% ВВП.

Важнейшей проблемой, как свидетельствуют исследования, можно считать коррупцию в общественном секторе. Ставка взяточничества в Латвии достигает в среднем 6,5% объема сделок. С признаками коррупции сталкивались 16% опрошенных предпринимателей.

По данным Службы госдоходов, борьба с нелегальными алкоголем и сигаретами все еще доставляет трудности по причине соседства с Белоруссией и Россией. Проблемой остается и ввоз в Латвию нелегальных наркотических веществ.

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