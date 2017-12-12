Эксперты: проблемы коррупции и контрабанды требуют срочного решения (14)

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Экономика | 12 декабря 2017 года, 18:06

По последним данным, риски легализации преступно нажитых средств значительно снизились, чему в большой мере способствовали подготовка Латвии к членству в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и выполнение рекомендаций международных организаций.

Таков вывод исследования, выполненного Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП), о неучтенной экономике, коррупции в общественном секторе и легализации преступно нажитых средств в Латвии.

При этом коррупция и оборот контрабандных товаров - все еще актуальные и требующие срочного решения проблемы, отметил профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука.

Предотвращение легализации преступно нажитых средств - по-прежнему важный вопрос для Латвии и большой вызов фактически для всех стран мира, подчеркнул он.

"И хотя ситуация в совсем недавнем прошлом была намного хуже, новейший базельский индекс "AML 2017" показывает, что Латвия добилась значительных успехов в уменьшении уровня легализации преступно нажитых средств", - сказал Саука.

Проведенное ЛТПП совместно с Рижской высшей школой экономики исследование и другие исследования свидетельствуют, что теневая экономика в Латвии уменьшается в среднем на 1% в год и сейчас составляет 20-23% ВВП.

Важнейшей проблемой, как свидетельствуют исследования, можно считать коррупцию в общественном секторе. Ставка взяточничества в Латвии достигает в среднем 6,5% объема сделок. С признаками коррупции сталкивались 16% опрошенных предпринимателей.

По данным Службы госдоходов, борьба с нелегальными алкоголем и сигаретами все еще доставляет трудности по причине соседства с Белоруссией и Россией. Проблемой остается и ввоз в Латвию нелегальных наркотических веществ.

Фото: pexels.com

Комментарии 14
Alex1 час назад
Вот живой пример "срочной" борьбы - эксдиректор Латвэнерго Микельсонс решил себе к "пенсии" мильён стыбрить.Не получилось.Так и посадить не получилось !Мало того на вольных хлебах живёт и ещё интервью даёт .Вот так у нас "быстро" и борются и причём "очень срочно".То ,что глава БЛ себе тихонько довёл "оклад" до 20.000 мало кто "видит", уведи от СГД несколько центов в их налоговой ахинее,- ты злостный ВОР !Замечательный театр абсурда ,а по сути совок,только особливо теперь национальный ,тикай с месными фамилье...
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Patriot1 час назад
Piekritu, ka likvidejot korupciju, zagsanu un nodoklu nemaksasanu, naudas valsts budzeta pietiktu visam.
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каджич52 минуты назад
Коррупция-это ядро западных политтехнологий.Наличность давно и успешно функционирует в коррупционном трафике.Ее заказывают.ею питают перевороты.оплачивают преференции от диктаторских режимов.тратят на подкуп политических конкурентов и т.п и т.д.Коррупция.как и оргпреступность была всегда.везде и будет вечно.неприятно одно.что в либеральных режимах Запада.коррупция давно уже в законе.как и подменены термины и составы этого(естественно) преступления.А.как.выглядит статистика.особенно в США.где эти данные имеют гриф "гостайна")))любо-дорого))
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