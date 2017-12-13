Экономика |

Бюджет Риги на следующий год будет социально ответственным, заявил в интервью Латвийскому радио заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс.

Хотя некоторые политики называют этот бюджет бюджетом нарушенных обещаний, Америкс отметил, что, идя на выборы, правящие политические партии взяли на себя ряд обязательств, но не утверждали, что они будут выполнены сразу.

Одно из таких обещаний - бесплатные обеды до 12-го класса включительно - в следующем году будет выполнено, в свою очередь бесплатные обеды в детских садах планируется ввести в 2019 году.

"Мы работаем над тем, чтобы бюджет был бы сбалансированным", - сказал вице-мэр, отметив, что впервые в истории Риги запланированные бюджетные доходы превышают 900 млн евро.

Хотя дефицит в бюджете столицы в следующем году планируется в размере 48,28 млн евро, Америкс уверен, что к концу года он будет погашен. В этом году бюджет тоже был с дефицитом, но прогнозируется, что год завершится без него.

Сегодня проект бюджета Риги на 2018 год будет рассматриваться на заседании столичной думы. Доходы Риги в будущем году запланированы в размере 906,62 млн евро, расходы - в размере 954,90 млн евро.