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В 2018 году почти каждый второй работодатель, или 46%, планирует нанять хотя бы одного нового сотрудника, согласно опросу, проведенному ведущей компанией по отбору персонала в Интернете «CV-Online».

По сравнению с результатами опроса прошлого года, количество работодателей, которые намерены увеличить свою команду хотя бы на одного нового сотрудника, возросло на 10%, но на 8% уменьшилось число тех работодателей, которые планировали уволить по крайней мере одного сотрудника.

Данные опроса в этом году показывают, что растёт число работодателей, планирующих увеличить свою команду персонала, однако, сравнивая с предыдущим годом, в рамках одного предприятия планируется меньше открытых вакансий. В течение следующего года работодатели в основном намерены найти лишь до двух новых сотрудников. В свою очередь, больше двух работников собираются нанять около 60% предприятий, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Каждый год увеличивается число работодателей, считающих, что поиск новых и подходящих сотрудников становится более сложным. Согласно результатам опроса, почти 70% предпринимателей признают проблемы доступности рабочей силы, что на 25% больше, чем два года назад.

Наиболее частая причина увеличения персонала - расширение деятельности предприятия, которую в качестве основной отметили 60% опрошенных работодателей. В свою очередь, каждый пятый или 20% ответили, что поиск нового сотрудника связан с ротацией работников, прекращением трудовых отношений.

«Данные опроса подтверждают, что в результате быстрого экономического роста в этом году работодатели стали более позитивными в отношении трудоустройства новых сотрудников, чем раньше. Значительно увеличилось число тех предприятий, которые будут искать сотрудников в связи с расширением деятельности, но все же значительная часть прогнозирует ротацию сотрудников. В следующем году предсказывается похожий экономический рост, поэтому ожидается увеличение занятости, но нехватка рабочей силы окажет еще больше влияния. В таких рыночных условиях усиливается конкуренция из-за ограниченных человеческих ресурсов, что потребует поиска и внедрения новых методов привлечения, отбора и удержания персонала,» указывает Айвис Бродиньш, руководитель «CV-Online Latvia».

В качестве главной причины, из-за которой планируется уволить хотя бы одного сотрудника, была отмечена неэффективная работа, о которой указали 32% работодателей, что является на 7% больше, чем в прошлом году, и таким образом подчеркивает значение оценки эффективности работы.

В следующем году прогнозируется востребованность следующих позиций - менеджеры низкого уровня, специалисты различных областей, представители продаж и специалисты по обслуживанию клиентов.

Результаты опроса показывают, что работодатели будут уделять особое внимание эффективности работы специалистов, поскольку эти должности также относятся к числу наиболее часто упоминаемых, в которых намерены уволить сотрудников в следующем году, если результаты не будут удовлетворительными. Так же с возможностью увольнения чаще всего столкнутся работники на позициях ассистента и работника, если будет признана их неэффективная работа.

По сравнению с предыдущими годами возрастает число тех работодателей, которые отмечают, что планируют новых сотрудников привлекать так же из других стран, особенно из Украины, России и Беларуси.

Опрос работодателей проводился в интернет среде в течение октября этого года, всего опросив 215 представителей предприятий.