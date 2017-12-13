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С должности председателя правления латвийского производителя лекарств из натуральных ингридиентов Silvanols освобождена вдова совладельца его материнской компании Olainfarm Валерия Малыгина — Элина Малыгина, свидетельствуют данные Firmas.lv.

Изменения в правлении предприятия были произведены в среду. Вместо Малыгиной его председателем назначена многолетний финансовый директор компании и член правления Лиене Пуриня.

Элина Малыгина была назначена главой правления Silvanols весной этого года, сменив на этом посту Артема Борцова, который продолжил работу в концерне Olainfarm.

Компания Silvanols основана в 1994 году и занимается исследованиями и выпуском фармацевтических препаратов. Его крупнейший владелец — Olainfarm (96,69%).

Как сообщалось, в конце прошлой недели скончался руководитель и крупнейший акционер Olainfarm Валерий Малыгин.

По информации источника, 16 января должно быть озвучено завещание, после чего будет дано еще 4 месяца на то, чтобы те, кто считает, что может претендовать на наследство, должен заявить об этом.