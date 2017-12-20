Экономика |

В настоящее время нет значительного прогресса в привлечении потенциального инвестора на KVV Liepаjas metalurgs и, возможно, завод придется продавать по частям, сказал журналистам министр экономики Арвил Ашераденс.

В ноябре министр сообщил, что потенциальный инвестор хочет проверить сталеплавильную печь предприятия. Планировалось, что тест закончится в этом году, и будет объявлено решение - инвестор купит предприятие либо не купит его. Однако во вторник представитель администратора неплатежеспособности Гунтара Кориса Дзинтарс Хмиелевскис сообщил, что потенциальный инвестор отказался от тестирования печи.

Ашераденс сообщил, что переговоры с инвестором вступили в заключительную фазу, то есть он должен поступать как инвестор - инвестировать. Тем не менее этого не делается.

"Мы приближаемся к точке, когда администратору придется принять решение прекратить продажу KVV Liepаjas metalurgs как единого целого и продавать его по частям", - сказал министр.

Он добавил, что у инвестора есть еще несколько дней, чтобы подключиться к переговорам с кредиторами о том, как они получат свои средства. Пока соглашения об этом нет. "Мы тоже не согласимся отдать этот актив просто так. Ждем реакции инвестора", - сказал Ашераденс.

В конце сентября в Латвии было зарегистрировано АО K-1 Liepaja Metallurgical Plant, которое, по имеющейся неофициальной информации, было учреждено, чтобы перенять имущество KVV Liepаjas metalurgs. В первой половине октября компания увеличила основной капитал с 35 тыс. до 7,535 млн евро.

Единственным членом совета правления предприятия является гражданин Израиля Игорь Шамис. В совет входят граждане России Илья Трифонов и Дмитрий Баранов.

Шамис был вторым крупнейшим претендентом и три года назад, когда впервые продавалось имуществом неплатежеспособного Liepаjas metalurgs.

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