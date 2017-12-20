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Еврокомиссия (ЕК) решила выделить 3,46 млн евро на поддержку пострадавших в осенних ливнях латвийских фермеров, информирует представительство ЕК в Латвии. Об этом пишет nra.lv .

Таким образом будет выполнено обещание президента ЕК Жана Клода Юнкера.

Выделенная сумма составляет часть от общей поддержки в 15 млн евро трем Балтийским странам и Финляндии. Присвоенное финансирование государствам надо будет использовать до 30 сентября 2018 года.

Как уже сообщалось, в октябре Латвия отправила ЕК прошение о поддержке пострадавшему сельскохозяйственному сектору.

Представитель Министерства агрикультуры Дагния Муцениеце рассказала, что 5 октября учреждение отправило письмо комиссару по аграрным вопросам Евросоюза Филу Хогану, в котором указано, что на тот момент в Латвии погибли сельскохозяйственные посевы и ростки минимальной площадью в 76 900 гектаров и более чем 13 000 тонн приготовленного сена. Также в письме Министерство проинформировало ЕК о провизорных потерях в размере 37,3 млн евро.

Похожее письмо Юнкеру отправил и премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Ранее сообщалось, что этой осенью в Латвии прошли длительные ливни, из-за которых во многих местах были затоплены поля, нанеся заметный ущерб фермерам. По этой причине в 29 областях была объявлена чрезвычайная ситуация.

Для компенсанции, правительство Латвии приняло выплаты из программы госбюджета "Средства для непредвиденных обстоятельств" в размере 14,87 млн евро. Также было решено присвоить 98 300 евро Службе аграрной поддержки и 13 285 евро Латвийскому центру аграрной консультации и образования для погашения непредвиденных расходов, которые связаны с осмотром пострадавших в наводнениях территорий.

Фото: flickr.com