Экономика |

Латвийское предприятие D Dupleks, возможно, начнет производство амуниции для бронетранспортеров, которые используют Национальные вооруженные силы (НВС).

По неофициальной информации газеты Latvijas Avīze, компания имеет достаточный потенциал, чтобы выполнить заказ Министерства обороны относительно б/у БТР, которые Латвия купила у Великобритании.

Как отмечает председатель правления Латвийской федерации по безопасности и обороне Элина Эгле, существует три предприятия, которые могут выпускать соответствующую амуницию.

На сегодняшний день у Латвии заключен межгосударственный договор с крупнейшей британской компанией по производству оружия BAE Systems, которая обслуживает и поставляет снаряды для БТР.

По словам представителя Минобороны Каспара Галкина, компания должна оценить возможности латвийских предпринимателей, чтобы работать над производством вместе.

"Мы хотим, чтобы амуницию производили в Латвии. Таким образом мы будет способствовать развитию местных производителей. С точки зрения доставки это тоже было бы удобнее, так как необходимые снаряды были бы доступнее", - отметил он.

Напомним, в 2014 году Латвия подписала соглашение о закупке 123 гусеничных бронетранспортеров у Великобритании. На покупку, капитальный ремонт и модернизацию бронетранспортеров необходимо 249,5 млн. На сегодняшний день Латвия получила уже 47 БТР. Вся техника должна быть доставлена до 2020 года.