В Латвии могут начать производство снарядов для БТР (17)

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Экономика | 22 декабря 2017 года, 07:08

Латвийское предприятие D Dupleks, возможно, начнет производство амуниции для бронетранспортеров, которые используют Национальные вооруженные силы (НВС).

По неофициальной информации газеты Latvijas Avīze, компания имеет достаточный потенциал, чтобы выполнить заказ Министерства обороны относительно б/у БТР, которые Латвия купила у Великобритании.

Как отмечает председатель правления Латвийской федерации по безопасности и обороне Элина Эгле, существует три предприятия, которые могут выпускать соответствующую амуницию.

На сегодняшний день у Латвии заключен межгосударственный договор с крупнейшей британской компанией по производству оружия BAE Systems, которая обслуживает и поставляет снаряды для БТР.

По словам представителя Минобороны Каспара Галкина, компания должна оценить возможности латвийских предпринимателей, чтобы работать над производством вместе.

"Мы хотим, чтобы амуницию производили в Латвии. Таким образом мы будет способствовать развитию местных производителей. С точки зрения доставки это тоже было бы удобнее, так как необходимые снаряды были бы доступнее", - отметил он.

Напомним, в 2014 году Латвия подписала соглашение о закупке 123 гусеничных бронетранспортеров у Великобритании. На покупку, капитальный ремонт и модернизацию бронетранспортеров необходимо 249,5 млн. На сегодняшний день Латвия получила уже 47 БТР. Вся техника должна быть доставлена до 2020 года.

Комментарии 17
Т1 день назад
Не нравится мне всё это....
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Горыныч 1 день назад
А народ спросили- желает ли он платить за это бесполезный, откровенно устаревший хлам.
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???1 день назад
Во ХИМИКИ . Понаделают .Все через руко жопых и яйцеголовых летит в пух и прах . Несчастная наша Страна с народом .
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