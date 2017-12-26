В 2018 году ожидается дефицит работников продовольственной сферы (10)

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Экономика | 26 декабря 2017 года, 21:02

В следующем году в сфере производства продуктов может быть нехватка работников. Об этом рассказала председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре, пишет Latvijas avīze.

"В этом году очень актуален вопрос рабочей силы и он станет первым вызовом 2018 года. Сейчас многие латвийские продовольственные предприятия жалуются на недостаток сотрудников. Реальная ситуация такова, что компаниям в Латвии не хватает работников низшего среднего уровня. Привлечение иностранных работников обходится дорого, потому что им нужно платить хотя бы среднюю зарплату", - указала она.

Шуре также призналась, что нехватка рабочей силы создает множество проблем, которые влияют на производство и объем экспорта. Недостаток сотрудников также влияет на уровень выплаты доходов, так как затраты на рабочую силу сейчас растут гораздо быстрее чем продуктивность персонала.

Она отметила, что из-за указанных проблем латвийским продовольственным производителям придется думать, где искать персонал и как сбалансировать рост уровня зарплат с продуктивностью.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы Латвия будет испытывать нехватку рабочей силы. Всего в стране в течение следующих пяти лет будет не хватать 35 000 работников, свидетельствует прогнозы Министерства экономики.

Фото: pixabay.com

Комментарии 10
ну да 8 часов назад
Производства сокращаются,люди уезжают,или по-просту выкидывают на улицу,и не важно,что до пенсии осталось пару лет,толком не лечат,налоги дерут даже с умерших,смертность как в Африке,рождаемость самая низкая в ЕС.
Зато сильно разрастаются правления муниципальных предприятий,фирм,контор. Чинушникам все не хватает,все мало.
Вроде бы ничего,есть создание рабочих мест,а в официальной статистике:НЕБОЛЬШОЙ СЕЗОННЫЙ РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ.
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Это правда 8 часов назад
Еще ни разу не указали кто(какая фирма) кого уволили. Постоянно у них "Из наших источников", "в среднем","сезонное". Ничего конкретного, просто тупые репосты, гос.тайна, и все покрыто мраком.
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Вй 9 часов назад
Закрытие производств в перспект ве раз иностранным работникам надо платить хотя бы среднюю зарплату а своим платить не хотят! За длинным рублём погонишься без копеечки останещься!
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