Экономика |

В следующем году в сфере производства продуктов может быть нехватка работников. Об этом рассказала председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре, пишет Latvijas avīze.

"В этом году очень актуален вопрос рабочей силы и он станет первым вызовом 2018 года. Сейчас многие латвийские продовольственные предприятия жалуются на недостаток сотрудников. Реальная ситуация такова, что компаниям в Латвии не хватает работников низшего среднего уровня. Привлечение иностранных работников обходится дорого, потому что им нужно платить хотя бы среднюю зарплату", - указала она.

Шуре также призналась, что нехватка рабочей силы создает множество проблем, которые влияют на производство и объем экспорта. Недостаток сотрудников также влияет на уровень выплаты доходов, так как затраты на рабочую силу сейчас растут гораздо быстрее чем продуктивность персонала.

Она отметила, что из-за указанных проблем латвийским продовольственным производителям придется думать, где искать персонал и как сбалансировать рост уровня зарплат с продуктивностью.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы Латвия будет испытывать нехватку рабочей силы. Всего в стране в течение следующих пяти лет будет не хватать 35 000 работников, свидетельствует прогнозы Министерства экономики.

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