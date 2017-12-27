Общий налоговый долг латвийцев составляет 1 миллиард евро (3)

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Экономика | 27 декабря 2017 года, 10:59

В декабре этого года общие долги по налогам составляют 1,254 млрд евро, что на 0,4% больше, чем месяц назад. Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), пишет nra.lv .

В их числе долг в размере 779,098 млн евро перед основным госбюджетом, что на 1,3% меньше по сравнению с началом ноября, 315,795 млн евро - перед бюджетами самоуправлений, что на 2,3% меньше. Долги по социально-страховым взносам составляют 159,621 евро, что на 5,4% больше, чем в прошлом месяце.

Согласно данным СГД текущие долги, за которые рассчитывается просроченная оплата, с 1 декабря этого года составили 64,5% от общей суммы долга или 808,484 млн евро. Не подлежащими взысканию на 1 декабря признаны долги в размере 9,252 млн евро, которые возникли у ликвидируемых предприятий.

Подлежащими взысканию признаны долги общей суммой в 799,241 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - 149,431 млн евро, реально не взыскиваемыми - 649,81 млн евро.

Продление срока уплаты на 1 декабря было предоставлено по долгам в размере 94,548 млн евро.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Leonardo Gromov4 часа назад
Аааа долг гос-ва
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это3 часа назад
на столько нас государство обуло, только не понял за 2017 год?
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знаем2 часа назад
Каждый год столько ворует чиновничество.
Вывод.
Всего лишь год не по воровать.
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