Экономика |

Налоговая реформа, которая вступит в силу с 1 января следующего года, является одним из самых амбициозных подарков на столетие Латвии. Такое мнение в интервью агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК), пишет Diena.

Она указала, что этот год прошел в тесном сотрудничестве с партнерами правительства, разрабатывая и принимая самую честолюбивую реформу в налоговой отрасли.

"Это как витамины для укрепления нашего народного хозяйства, а также исторический шаг на пути к сильному и конкурентоспособному латвийскому государству. Это самый амбициозный подарок на столетие Латвии", - отметила министр.

По ее словам, положительные результаты реформы почувствуют и домохозяйства, и предприниматели. С уменьшением налогов на рабочую силу для малооплачиваемых работников уменьшится социальное неравенство.

Также, по мнению Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа будет способствовать региональной конкурентоспособности, мотивирует к началу предпринимательства и к инвестициям. Уплата налогов станет проще.

Министр добавила, что в следующем году продолжатся комплексные меры по уменьшению теневой экономики в отраслях, в которых она наиболее распространена, в частности, в строительстве.

По словам Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа предусматривает не только изменения ставок, но и ряд важных мер по содействию уплаты налогов. Она поможет предпринимателям сбалансировать рост зарплат и повышение производительности.

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