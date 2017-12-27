Экономика |

В ближайшие три года экономика Латвии будет расти более чем на 3% ежегодно, прогнозирует министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она отметила, что бюджет 2018 года - это бюджет содействия здравоохранению. Помимо него, другими приоритетами бюджета являются внутренняя и внешняя безопасность и меры по улучшению демографической ситуации.

"Также бюджет соответствует экономической ситуации, требованиям бюджетной дисциплины и обеспечивает значительное финансирование приоритетных отраслей. Это продуманный бюджет, который обеспечит в Латвии более быстрое развитие экономики, чем в других странах ЕС", - сказала министр.

Министерство финансов прогнозирует, что в этом году прирост ВВП Латвии составит 3,7%, а в последующие годы развитие будет более умеренным, так как не ожидается столь резкого роста инвестиций, как после резкого спада в 2016 году. Прирост ВВП в 2018 году может составить 3,4%, а в 2019 и 2020 годах стабилизируется на уровне 3,2%, сообщила Рейзниеце-Озола.

По ее прогнозам, в 2018 году и последующие годы ожидается намного более активный приток инвестиций и их отдача, в том числе от инвестиций в исследования и сотрудничество научных учреждений с бизнесом, разработку новых продуктов, повышение конкурентоспособности предприятий и квалификации работников. Инвестиции для поддержки предпринимательства будут способствовать появлению новых предприятий, росту продуктивности и экспортного потенциала и улучшению качества жизни населения.