В Латвии закрылось рекордное за 18 лет число предприятий (23)

фото

Экономика | 28 декабря 2017 года, 17:39

Уходящий год для части предприятий был самым успешным за последние годы, а для другой части - последним годом их существования. Об этом пишет газета Neatkarīgā Rīta avīze.

В этом году связанные с предпринимательской деятельностью налоги достигли рекордной суммы - подоходный налог с предприятий пополнил бюджет на 392 миллиона евро, что значительно больше, чем в предыдущие годы. В то же время ликвидировано более 16 тысяч различных предприятий, фондов и обществ - это рекордное количество за последние 18 лет, указывает газета.

Напомним, согласно данным Регистра предприятий, в 2016 году в Латвии впервые за долгое время количество ликвидированных фирм превысило количество открытых. Такая ситуация возникла впервые после кризисного 2009 года.

Фото из Flickr

Комментарии 23
шустрый2 часа назад
Хотелось бы знать,кто таки врёт.....и кто видел и щупал этот растущий или уже выросший ВВП.
Ответить
Патриот 1 час назад
Бегите гос. Бизнесмены, бегите! В этой отмороженной стране зарабатывают только чинуши и их прохвосты. А рекордный налог вырос за счёт налоговой петли на которую повесили весь народ, вот сколько он сможет продержаться в петле?! Думаю совсем не долго. Скоро виселица рухнет и в один раз упадёт в пропасть.
Ответить
кот1 час назад
Так повышают ВВП по латвийскому сценарию.Меньше народа-больше кислорода.Новое европейское экономическое "чудо".
Ответить