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Уходящий год для части предприятий был самым успешным за последние годы, а для другой части - последним годом их существования. Об этом пишет газета Neatkarīgā Rīta avīze.

В этом году связанные с предпринимательской деятельностью налоги достигли рекордной суммы - подоходный налог с предприятий пополнил бюджет на 392 миллиона евро, что значительно больше, чем в предыдущие годы. В то же время ликвидировано более 16 тысяч различных предприятий, фондов и обществ - это рекордное количество за последние 18 лет, указывает газета.

Напомним, согласно данным Регистра предприятий, в 2016 году в Латвии впервые за долгое время количество ликвидированных фирм превысило количество открытых. Такая ситуация возникла впервые после кризисного 2009 года.

Фото из Flickr