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Россия в ноябре направила Латвии просьбу о правовой помощи - взыскании более 20 млн евро с национальной авиакомпании airBaltic, свидетельствует информация, поступившая в распоряжение агентства ЛETA.

Иск связан с в свое принадлежавшим бывшему крупнейшему акционеру Latvijas Krаjbanka Владимиру Антонову теперь уже обанкротившимся российским "Инвестбанком", который в марте 2012 года начал три гражданских дела против бывшего акционера airBaltic - Baltijas aviаcijas sistеmas (BAS) и airBaltic как соответчика о взыскании выданного займа в размере 18,4 млн евро, процентов и пени.

В Министерстве юстиции агентству ЛETA подтвердили, что получили в делопроизводство просьбы о правовой помощи от российского Минюста о признании и исполнении приговоров на территории Латвии. Просьбы, касающиеся взыскания долгов с airBaltic и BAS, были получены 21 ноября 2017 года, но комментировать их содержание Минюст не может.

Минюст запросил у российских коллег дополнительную информацию, необходимую для принятия просьбы о правовой помощи к исполнению.

По информации агентства ЛETA, в случае непризнания этих приговоров Россия может попытаться вернуть долг другими методами, например, арестовав имущество airBaltic.

В Госканцелярии агентству ЛETA сообщили, что данное дело не является судопроизводством, напрямую связанным с государством, то есть является не государственным судопроизводством, а судопроизводством airBaltic, и государство никоим образом не участвует в этом гражданско-правовом споре.

Представители держателя госдолей капитала airBaltic - Министерства сообщения - тоже сообщили, что повседневные операционные вопросы, включая возможные делопроизводства, входят в компетенцию авиакомпании, и никаких требований к государству нет.

Представители airBaltic на просьбу прокомментировать статус данного дела ответили: "Вся информация о важнейших судопроизводствах отражена в годовом отчете предприятия". Юристы airBaltic продолжают работу над судопроизводствами, поэтому подробнее комментировать их авиакомпания пока не может.

В отчете airBaltic за 2016 год, опубликованном в начале 2017 года, указано, что airBaltic причастна к четырем судопроизводствам, одно из которых связано с "Инвестбанком", который в марте 2012 года начал три гражданских дела против BAS и airBaltic как соответчика, требуя вернуть выданный BAS заем в размере 18,4 млн евро, проценты и пеню.

В 2016 году российский суд по двум делам принял решение в пользу "Инвестбанка". Суммы этих требований - 2,35 и 11,16 млн евро. airBaltic продолжает судопроизводство по оставшимся требуемым "Инвестбанком" суммам, говорится в отчете airBaltic.