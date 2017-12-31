Министр финансов: надо начинать работу над бездифицитным бюджетом (9)

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Экономика | 31 декабря 2017 года, 18:30

В следующем году надо начать работу над бездефицитным среднесрочным бюджетом, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Об этом пишет KasJauns.

В 2018 году она планирует продолжать начатое: борьбу с теневой экономикой, реформу Службы государственных доходов и активизацию освоения фондов ЕС, но также надо думать над бездефицитным среднесрочным бюджетом, чтобы уменьшить государственный долг.

"Наступил период развития экономики, и это момент, когда бюджетный дефицит нужно снижать. Уже в этом году мы могли разработать бездефицитный бюджет, но нужно было сделать выбор между ним и выделением значительных ресурсов на здравоохранение. Я думаю, что все партии на выборах должны выдвинуть этот аспект как приоритет", - сказала Рейзниеце-Озола.

Дефицит бюджета правительства на 2017 год прогнозируется в размере 0,9% от ВВП или 235 млн евро, на 2018 год - 1% от ВВП.

Премьер-министр Марис Кучинскис скептически относится к созданию значительных бюджетных накоплений.

Фото: flickr.com

Комментарии 9
ыаокн1 час назад
а у них ноу хау - при убывающем и стареющем населении - есть возможность экономического роста
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Петя1 час назад
Надо получить образование по специальности, а потом уже что-то начинать, понимая что делаешь, со знанием предмета. А пока в голове пусто, а образование купленно, печалька занимать столь высокий пост. Она кстате поступала у финнов в политех, но.. вылетела. Что за нахрен когда недоучки в ролях руководителей? Отсюда и все беды.
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Vera Maslova1 час назад
Ни одна страна не живет с бездефицитным бюджетом.А эта министерша решила провести над народом очередной эксперимент.Только глупостей не надо делать!
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