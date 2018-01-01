Экономика |

С 1 января 2018 года в рамках налоговой реформы вступают в силу изменения ставок акцизного налога, в результате чего цена дизельного топлива вырастет на 4 цента, бутылки пива - на 7 центов, а пачки сигарет - на 24 цента.

Как сообщили в Министерстве финансов, из-за повышения акциза цена не содержащего свинец бензина повысится на 0,048 евро, а дизельного топлива - на 0,038 евро за литр.

Бутылка вина емкостью 0,7 литра подорожает на 0,119 евро, в 2019 году - на 0,076 евро, а в 2020 году - на 0,085 eвро.

Пол-литра водки в 2018 году будут стоить на 0,532 евро дороже, в 2019 году - на 0,411 евро, а в 2020 году - на 0,448 евро. Тем временем поллитровая бутылка пива в этом году подорожает на 0,072 евро, в 2019 году - на 0,019 евро, а в 2020 году - на 0,022 евро.

В свою очередь, пачка сигарет в этом году станет дороже на 0,243 евро, а в 2019 году - на 0,131 евро.

Как отметили в Минфине, более быстрое повышение акцизного налога на алкоголь и сигареты необходимо, поскольку планируется применять более существенные льготы по подоходному налогу с предприятий за пожертвования. В 2018 году к вышеперечисленным товарам будут применяться ставки налога, которые ранее были предусмотрены в 2019 году, а в 2019 году - ставки, предусмотренные в 2020 году.

Напомним, как уже писал Mixnews, в июле прошлого года Сейм в окончательном чтении принял законы о налоговой реформе.

Самые масштабные изменения предусмотрены в законе о подоходном налоге с населения (ПНН), о налоге солидарности, о налоге на прибыль предприятий, в законе о государственном социальном страховании, в законах об акцизном налоге. Предусмотрены обязательные социальные взносы с авторских вознаграждений.