С января "минималка" в Латвии вырастет до 430 евро в месяц (+ОПРОС) (7)

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Экономика | 1 января 2018 года, 13:56

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Латвии составляет 430 евро, что на 50 евро больше, чем ранее.

Как отмечает Министерство благосостояния, в связи с повышением минимальной зарплаты вырастут расходы работодателей на зарплаты работников - на 50 евро из-за повышения ее размера, и еще на 13,95 евро увеличатся взносы социального страхования.

Доходы работников, которые получают минимальную зарплату, увеличатся в среднем на 57,83 евро в месяц.

Как отмечает Минблаг, повышение минимальной зарплаты осуществляется одновременно с существенным снижением налогового бремени на рабочую силу, поэтому не ослабит внешнюю конкурентоспособность предприятий, а также не ухудшит их финансовую ситуацию, что особенно актуально для регионов Латвии, где общий уровень зарплат значительно ниже.

Комментарии 7
Не Лоялен1 час назад
А цены на еду,лекарства,и все остальное взлетят как минимум в 2 раза!Зная как работает наше государство,так и будет!Они одной рукой дают,другой забирают
2
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Inese Dey1 час назад
Угу...а так же вырастут цены на все возможное. :(
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Vi Da1 час назад
Ну теперь заживем!
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