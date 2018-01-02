За год Латвия потеряла 1500 фирм-налогоплательщиков (9)
Экономика | 2 января 2018 года, 19:27
В Латвии на 1 января 2018 года зарегистрировано 221,146 тыс. налогоплательщиков - юридических лиц, что на 2,2% меньше, чем год назад, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).
По сравнению с 1 декабря 2017 года число налогоплательщиков - юридических лиц уменьшилось на 631.
Больше всего налогоплательщиков - юридических лиц на 1 января 2018 года зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов СГД - 131,48 тыс., меньше всего - в Краславском - 1027.
На 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 222,643 тыс. налогоплательщиков - юридических лиц.
Зато какие танцы намечаются!!!
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Зато ВВП У ПРАВИТЕЛЬСТВА РАСТЁТ КАК НА ДРОЖЖАХ.
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Tikai citas valstis
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