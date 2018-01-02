Экономика |

В Латвии на 1 января 2018 года зарегистрировано 221,146 тыс. налогоплательщиков - юридических лиц, что на 2,2% меньше, чем год назад, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

По сравнению с 1 декабря 2017 года число налогоплательщиков - юридических лиц уменьшилось на 631.

Больше всего налогоплательщиков - юридических лиц на 1 января 2018 года зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов СГД - 131,48 тыс., меньше всего - в Краславском - 1027.

На 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 222,643 тыс. налогоплательщиков - юридических лиц.