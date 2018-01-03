Экономика |

Издание OAG Aviation Solutions (OAG) признало латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic самой пунктуальной в мире в 2017 году, свидетельствует опубликованное на сайте OAG исследование.

По данным OAG, airBaltic в прошлом году достигла показателя пунктуальности 90,01% на рейсах, соединяющих страны Балтии с конечными пунктами в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Это означает, что на более 90 из 100 рейсов airBaltic в 2017 году достигала конечного пункта точно в предусмотренное время.

Как пояснил старший аналитик OAG Джон Грант, airBaltic в очередной раз признана самой пунктуальной авиакомпанией в нашей ежегодной оценке, основанной на более чем 57 млн рейсов, проанализированных в 2017 году.

"Способность постоянно достигать такого уровня пунктуальности, особенно когда получены такие мощные и современные самолеты, как C Series, указывает на профессионализм команды airBaltic, и клиентам обеспечивается уровень услуг, которого мы ожидаем от всех авиакомпаний", - подчеркнул он.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что 2017 год был для airBaltic одним из самых активных за всю историю ее существования. Значительно выросло количество выполненных полетов, перевезено рекордное число пассажиров.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги более чем в 60 конечных пунктов. Для каждого направления airBaltic обеспечивает удобные стыковки через Ригу с пунктами назначения в сети маршрутов авиакомпании в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. airBaltic выполняет также прямые рейсы из Таллина и Вильнюса.

Фото из Flickr