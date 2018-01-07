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Сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Латвии нужно ввести и на молочные продукты, заявил агентству ЛЕТА руководитель Латвийского центрального союза производителей молока Янис Шолкс.

"Мы уверены, что это [снижение ставки НДС на молочные продукты] даст только позитивный эффект", - сказал руководитель организации.

Он положительно оценивает снижение ставки НДС на типичные для Латвии фрукты и овощи, что позволит оценить эффективность этой системы. Шолкс отметил, что и в других странах Европейского союза к отдельным продуктам питания применяется сниженная ставка НДС, что подтверждает ее пользу.

Снижение ставки НДС дает возможность защитить свой рынок от притока конкурирующей продукции из соседних стран, что подтверждается опытом таких стран, как Германия и Италия. В Латвии наблюдается обратная ситуация.

"Когда в Польше ставка НДС составляет 5%, а в Германии - 7%, то это хороший фон для теневой экономики и в молочной промышленности. В этом секторе теневая экономика, разумеется, не столь выражена, как в овощном, но она есть", - сказал Шолкс.

Принятые в ноябре прошлого года поправки к закону о НДС предусматривают, что к характерным для Латвии свежим фруктам, ягодам и овощам с 1 января применяется ставка НДС в размере 5%. Такая ставка налога будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Латвийский центральный союз производителей молока объединяет молокоперерабатывающие предприятия и их партнеров, которые вместе реализуют около 80% всего переработанного в стране молока.

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