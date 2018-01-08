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Служба государственных доходов (СГД) в прошлом году собрала налогов на 90 млн евро больше запланированного, сообщила в интервью передаче Латвийского ТВ "Утренняя панорама" гендиректор СГД Илзе Цируле.

Взимание налогов в 2017 году в целом она назвала успешным - налоговые поступления были на 7,5% больше, чем в 2016 году.

В начале года были небольшие опасения по поводу взимания социальных взносов, однако в целом в виде налогов на рабочую силу СГД удалось собрать на 10-12% больше, чем в 2016 году, добавила Цируле. Это объясняется повышением зарплат и тем, что все больше предприятий хотя работать в "совершенно белой зоне".

Что касается налоговых долгов, которые в начале декабря прошлого года достигли 1,254 млрд евро, то СГД надеется вернуть 200-300 млн евро, отметила руководитель налоговой службы.

Фото: facebook.com/vidgovlv