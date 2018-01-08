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Компания Maxima Latvija, владеющая сетью магазинов розничной торговли, расширило состав правления, приняв нового члена – руководителя по корпоративным связям Яниса Ванагса.

"Мы рады присоединению Яниса Ванагса к команде высшего руководства Maxima Latvija. Сфера розничной торговли как никогда нуждается в расширении возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей, повышения качества при одновременном создании благоприятных условий для совершения покупок по выгодным ценам. Мы уверены, что опыт и знания Яниса помогут компании укрепить позиции как лидеру в сфере розничной торговли, заслуживающим высшей оценки со стороны покупателей и общества", - сказал руководитель и председатель правления и Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс.

По его словам, сфера ответственности нового члена правления предусматривает участие в разработке стратегии, укреплении репутации компании и коммуникативной связи с покупателями, эффективном управлении внутренними процессами и качеством, а также в обеспечении внутренней безопасности и управлении рисками.

Как отмечают в компании, присоединение Яниса Ванагса к руководящей команде позволит укрепить правление Maxima Latvija, в состав которого входят руководитель компании и председатель правления Андрис Вилцмейерс, операционный директор Кристине Аболтиня и коммерческий директор Виктор Троицын.

Ванагс обладает более чем 10-летним опытом работы на высших руководящих постах. В течение последних пяти лет Ванагс выполнял также обязанности консультанта и тренера по корпоративным связям и управлению рисками в ведущих международных организациях и компаниях Европы, Азии и Африки. Он востребован как лектор, отметили в Maxima. Его выступления пользуются успехом в университетах и на конференциях мирового масштаба, география которых простирается от Лондона до Гонконга. Янис Ванагс – инструктор IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта). Ранее он занимал пост вице-президента по корпоративным связям в авиакомпании airBaltic.