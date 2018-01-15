Необходимо по возможности скорее договориться о дальнейших действиях с учетом решения администратора АО KVV Liepаjas metalurgs о продаже имущества предприятия по частям, заявил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Вопрос входит в повестку дня завтрашнего заседания правительства.

Кучинскис признал, что прежние действия в надежде возобновить производство не были успешными.

Была попытка продать предприятие целиком, но теперь такой возможности больше нет, хотя потенциальному инвестору было дано достаточно времени, сказал премьер-министр. Продажа предприятия целиком была бы достижением, а теперь кредиторам нужно считаться с тем, что полученные суммы будут меньше, чем было вложено в свое время.

Как сообщалось, администратор неплатежеспособного АО KVV Liepajas metalurgs Гунтар Корис принял решение продать имущество предприятия на аукционах.

Такое решение принято потому, что ни один из претендентов на покупку KVV Liepajas metalurgs не выполнил условия, выдвинутые обеспеченными кредиторами, и не предоставил гарантий того, что способен купить предприятие как единое целое и восстановить его работу.

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