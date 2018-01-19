Минфин: Латвию надо исключить из списка офшоров Украины (7)

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Экономика | 19 января 2018 года, 12:32

Принятое Украиной в конце прошлого года решение включить Латвию в список офшоров - необоснованное, заявил представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

"С точки зрения Латвии, включение нашего государства в список не обосновано, потому что в данном случае не выполняется ни один из известных критериев списка", - сказал он.

Минфин и Министерство иностранных дел активно работают над тем, чтобы Латвия была исключена из списка.

"Между Латвией и Украиной с 1995 года действует двусторонняя налоговая конвенция, также обе страны присоединились к многосторонней конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об административном сотрудничестве в налоговых вопросах, и существует международный механизм для обмена налоговой информацией", - сказал представитель министерства.

Минфин выразил надежду на быстрые действия украинской стороны, которая проанализирует информацию, предоставленную Латвией, и изменит свое решение.

Эстонская газета Eesti Paevaleht сообщила, что с 2018 года Украина включила Латвию и Эстонию в список офшоров. Эстонский МИД также работает над тем, чтобы изменить эту ситуацию.

Комментарии 7
Ну хохлы дают3 часа назад
Латвия узнает о решениях Украины из эстонской газеты ! Имея такой менталитет ,Латвии вообще надо укоротить руки Украине , а то не успеют оглянуться , как придётся делать вторым гос. языком - украинский , это вам не интеллигентные русские , которые только напоминают , что защищающие их законы есть , а эти своим нахрапом заставят вас плясать под свою песню . Темнолице сюда бегут самые ярые украинцы.
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Не сопротивляйтесь2 часа назад
Нет уж, нет! Раз украина назвала оффшором, значит, так и есть! И тут ничего невозможно изменить!
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www3 часа назад
Интересно как. Включили, даже не спросив.
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