Экономика |

Украина в начале года включила Латвию и Эстонию в список офшорных зон, пишет эстонское издание Eesti Paevaleht.

27 декабря прошлого года правительство Украины подписало решение о включении в украинский список офшорных зон 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии, сообщает газета.

Главный минус включения в список заключается в том, что купленные товары, услуги и работы немедленно облагаются на 30% подоходным налогом и налогом с оборота. Ужесточается надзор за предприятиями и банковский контроль.

По словам посла Эстонии на Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога рассматривает эстонскую ставку подоходного налога для предприятий как нулевую. В то же время в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов, и система не позволяет избежать налогообложения.

"Поэтому мы считаем, что оказались в списке по ошибке", - сказал он.

По словам Антсу, решение касается всех предпринимателей, занимающихся экспортом на Украину. В позапрошлом году таких фирм в Эстонии было 402.

Эстонские предприниматели Андрес Луми и Тоомас Хирве сказали газете, что настоящей причиной, скорее всего, является программа электронного резидентства Эстонии. По последним данным, в Эстонии зарегистрировано 1642 украинских э-резидентов (5,83% общего числа э-резидентов).

Тем самым украинские предприниматели могут войти в экономическое пространство ЕС, но также переводить в Эстонию деньги, поскольку на Украине предприятия облагаются подоходным налогом.

"Может быть связано с этим. Для украинского государства ситуация выглядит так, словно украинцы все охотнее хранят деньги в Эстонии, а в результате оно не получает налоги", - добавил Луми.

Во вторник эстонские предприниматели встретились с послом. По их данным, сейчас в Эстонии несколько инстанций активно работают над исправлением ситуации. Поскольку в список вошла и Латвия, с ней тоже ведется сотрудничество по решению данной проблемы.

Глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что решение правительства Украины включить Эстонию в список офшорных зон было ошибочным и МИД работает над разрешением ситуации.

"Мы работаем над тем, чтобы устранить неприятную ситуацию и минимизировать для эстонских предпринимателей связанный с этим ущерб, чтобы двусторонние экономические связи продолжали действовать, поскольку это решение несомненно вредит отношениям", - сказал Миксер на пресс-конференции правительства.

"Им следовало проинформировать нас, но они этого не сделали. С момента, когда эстонские чиновники узнали об этом, мы работаем над тем, чтобы Эстонию исключили из этого списка", - сказал Миксер.

По словам министра, Эстония по ошибке оказалась в украинском списке офшорных зон, поскольку правительство Украины неправильно интерпретирует закон о подоходном налоге. Одно из оснований для включения в список - налогообложение предпринимательских доходов на 5% ниже, чем на Украине, но действующий в Эстонии 20%-ный налог при распределении дивидендов даже выше украинского.

"Подобная налоговая система не позволяет скрывать налоги или уклоняться от них. Мы обратились по этому вопросу посредством украинского посольства к президенту, министру финансов и экономическому советнику премьер-министра Украины", - сказал Миксер.